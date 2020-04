Koronavirová pandemie ovlivnila i českou slovní zásobu

Koronakrize, koronténa, koronáč. To jsou jen některá z nových slov, která se v češtině objevila v reakci na aktuální koronavirovou pandemii. Podle Michaely Liškové, která se v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR zabývá výzkumem jazykových novotvarů, jsou nových slov souvisejících s koronavirem v češtině už stovky. Ústav je zaznamenává v databázi Neomat nových výrazů, která je přístupná online. Často vznikají ve snaze pobavit ostatní lidi. Většina z nich ale zřejmě po odeznění nákazy zase časem zapadne. Lišková to řekla ČTK. V databázi Neomat je podle ní nyní zaneseno 80 slov začínajících "korona" a 11 slov s počátkem "corona". "Takových výrazů však je a bude mnohem více, do databáze se budou průběžně dopisovat," uvedla. Podle Liškové už dnes asi nikoho nepřekvapí výrazy jako koronákaza, koronaepidemie, koronakrize, koronadeprese, koronapanika, koronténa (karanténa kvůli koronaviru) či koronáč (koronavirus). Na aktuální dění ale reagují i slovní spojení, která neobsahují první část "korona", řekla. Jako příklad uvedla sousloví "škola v pyžamu", které označuje způsob výuky na dálku v době, kdy jsou školy kvůli šíření koronaviru zavřené.

Životnost novotvarů v souvislosti s koronavirem není podle Liškové možné předvídat. S větší pravděpodobností se podle ní uchytí slova, která se budou užívat napříč společností a snadno se vysloví a napíšou. Většina příležitostných slov nicméně podle jazykovědkyně po odeznění pandemie zase zapadne.