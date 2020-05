Kontroly na hranicích ve střední Evropě by mohly skončit 15. června

Opatření na hranicích kvůli koronaviru by měla v zemích střední Evropy skončit 15. června, uvedli ministři vnitra České republiky a německé spolkové země Bavorska Jan Hamáček (ČSSD) a Joachim Herrmann. Podle nich jde zatím o politický cíl, definitivní rozhodnutí o úplném odstranění hraničních kontrol ještě nepadlo. Musí to dovolit epidemiologická situace, řekl Hamáček po jednání v Rozvadově. "Německo, Česká republika, Rakousko, Maďarsko a věřím, že i Slovensko, by měly k 15. červnu opatření úplně ukončit, a tím by se režim na státní hranici vrátil do doby předkoronové," uvedl Hamáček. Shodli se na premiéři i ministři vnitra zemí střední Evropy, které kroky koordinují, dodal. Podle Herrmanna ale rozhodnutí, že se zruší hraniční kontroly, zatím nepadlo. "Je to společný politický cíl a pokud nám to epidemiologická situace povolí, tak pak se rozhodne," uvedl.