Konference v EP připomněla okupaci Československa v roce 1968

Okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 v Evropském parlamentu připomněla konference a vernisáž výstavy snímků slovenského fotografa Ladislava Bielika. Její organizátoři i účastníci, včetně českého europoslance Jaromíra Štětiny, přitom upozorňovali, že půl století staré události mají svůj přesah i paralely také v současnosti. Adam Drda, který na konferenci zastupoval organizaci Post Bellum - Paměť národa, v rozhovoru se zpravodajem ČTK upozornil, že připomínka československých událostí z roku 1968 by se měla dotknout i následujících desetiletí. "Okupace je ve světě často nahlížená jako něco, co trvalo jen první týden v srpnu (1968). Ona ale trvala 20 let a byla to dlouhá součást českých dějin," připomněl.