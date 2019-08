Konec prázdnin bude teplý, nový školní rok přinese ochlazení

Závěr letošního srpna bude teplý. Průměrná teplota v příštím týdnu bude kolem 28 stupňů Celsia. S příchodem školního roku se zhruba o šest stupňů ochladí. Srážkově budou příští čtyři týdny průměrné. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Období od 26. srpna do 22. září bude jako celek teplotně mírně nadprůměrné. Nejteplejší bude příští týden, kdy se průměr nejvyšších denních teplot bude pohybovat kolem 28 stupňů. Denní maxima ale mohou překročit i tropickou třicítku. Na začátku nového školního roku se podle meteorologů ochladí. První dva zářijové týdny se budou teploty pohybovat kolem 22 stupňů Celsia. Ještě o dva stupně nižší by měly být teploty v týdnu od 16. do 22. září.