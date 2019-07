Koncertem britské legendy The Cure vyvrcholil festival Colours

Koncertem hlavní hvězdy, legendární britské kapely The Cure, vyvrcholil dnes v ostravských Dolních Vítkovicích mezinárodní festival Colours of Ostrava. V industriálním prostředí se konal od středy a prostor na něm dostalo 120 zahraničních a domácích kapel. Vystoupení kapely The Cure, řadou odborníků a fanoušků označované za republikovou hudební událost roku, sledovalo přes 40.000 posluchačů.