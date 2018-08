Koncert hitů roku 1968 zaplnil lidmi celé Václavské náměstí

Zpěvem československé hymny a písní Modlitba pro Martu, kterou zazpívala Marta Kubišová, skončilo na pražském Václavském náměstí připomenutí 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Zcela zaplněné Václavské náměstí sledovalo Koncert ´68 - největší hity roku 1968, který připomněl atmosféru přelomového roku. Zahájila jej několikaminutová projekce se vzpomínkami pamětníků na srpnové událostí z řad známých osobností. Na to, jak prožíval invazi, zavzpomínal například politik Petr Pithart nebo scénárista Zdeněk Svěrák. Na koncertu zněly výhradně písně z 60. let, ale v nové úpravě. Diváci tak slyšeli nové aranže písní Lady Carneval, Bratříčku, zavírej vrátka, Želva nebo Klaunova zpověď.