Koncert FOK v Obecním domě umělci věnovali fenoménu piva

Koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK v zaplněném Obecním domě se stal oslavou piva. Program věnovaný fenoménu chmelového nápoje vyvrcholil Pivním oratoriem. Jeho autor Jan Kučera celý večer dirigoval. Role vypravěče textů mistra Jana Husa či Bohumila Hrabala se zhostil Jiří Lábus. Součástí večera ve znamení nejoblíbenějšího alkoholického nápoje v Česku byl bonus ke každé vstupence v podobě malého piva zdarma.

"Pivní oratorium je jakousi hudební poctou našemu národnímu nápoji, a to ve formě vážné i odlehčenější. S nadsázkou řečeno, chtěl jsem tak trochu pivo rehabilitovat před vínem, coby zdánlivě výhradním nápojem intelektuálů. Pivní společnost máme tendenci spojovat s něčím pokleslým až vulgárním, mluvíme s opovržením o pivním humoru, o pivním břichu, ale to si ten nápoj nezaslouží," uvedl autor skladby Kučera. "Sbíral jsem několik let texty o pivu vhodné ke zhudebnění a většina jich je ze 16. století. Je zde i text z Římského rituálu, kapitola Svěcení piva. Ale je tam i poloha nadsázky a humoru," dodal. Na závěr koncertu si publikum společně s orchestrem zazpívalo lidovou skladbu Kde je sládek.