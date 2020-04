Kompletní chytrá karanténa se do všech krajů rozšíří do 10 dní

Kompletní chytrá karanténa se do všech krajů rozšíří podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly do deseti dní. S ostrým spuštěním projektu se počítá od 1. května. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. Podle ministerstva zdravotnictví je chytrá karanténa soubor opatření a nástrojů, jak rychle identifikovat nakažené a v co nejkratším čase provést odběry i testy. Testování bylo pilotně spuštěno na jižní Moravě, v tuto chvíli už v pěti krajích. Podle Prymuly i Vojtěcha by se podobný projekt za normálních okolností připravoval měsíce i roky, reagovali tak na kritiku, že slibovali projekt spustit už po Velikonocích.

Systém pro zaznamenávání pohovorů s nakaženými, který má odhalit jejich možné rizikové kontakty, vyžaduje podle něj Prymuly tři až sedm dní školení. Trénink vyžaduje také práce se vzpomínkovou mapou. Proškolení krajských hygienických stanic je podle něj rozvržený až do 1. května, kdy se počítá se spuštěním v celé zemi.