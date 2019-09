Komorní festival uvede ve Francii české divadlo

Druhý ročník festivalu českého divadla ve Francii přiveze francouzskému publiku dvě oceňované české inscenace. Akce Na skok do Prahy je protipólem festivalu francouzského divadla v Praze a představí inscenaci Deník zloděje divadelní společnosti Masopust a Požitkáře Divadla Na zábradlí. ČTK to za organizátory sdělil Ondřej Roubínek. Festival se koná od 26. do 28. září v kulturním centru Anis Gras v Arcueil, Gare au Théâtre ve Vitry-sur-Seine a Českém centru v Paříži. Vedle dvou hostujících divadel festival představí poprvé přeložené texty současných českých dramatiků, diváci se mohou těšit i na výstavu Chlapi v zahradě tvůrčí dvojice Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek či promítání českých filmů a diskuse s tvůrci. Festival Na skok do Prahy se v roce 2018 stal druhou stranou pomyslného mostu mezi českým a francouzským divadelním prostředím, který začali v roce 2015 budovat organizátoři festivalu francouzského divadla v Česku Sněz tu žábu.