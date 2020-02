Komora je proti růstu odvodů OSVČ, odbory by pravidla upravily

Hospodářská komora nesouhlasí s plánem zvýšit odvody na penze živnostníkům, o kterém debatovala důchodová komise. Podle komory by zvýšení dopadlo tvrdě hlavně na drobné podnikatele s nejnižšími příjmy. Odbory naopak dlouhodobě uvádějí, že zaměstnanci platí do důchodového systému víc a podmínky by se měly srovnat. Ministerstvo práce před několika lety začalo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) upozorňovat na to, že za minimální odvody budou mít velmi nízký důchod. "Ačkoliv si živnostníci uvědomují nezbytnost důchodové reformy, pro OSVČ s nízkými příjmy by toto zvýšení odvodu bylo likvidační," uvedla před nedávnem viceprezidentka komory Irena Bartoňová Pálková. Komora varuje, že by ubylo živnostníků i pracovních míst, která vytvářejí.

Podle studie Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR mají živnostníci při nástupu do penze v průměru o 13 procent nižší důchod než zaměstnanci. Důvodem je právě nižší odvedené pojistné. Rozdíl by byl ale ještě vyšší, pokud by se peníze z důchodového systému solidárně nepřerozdělovaly, spočítali výzkumníci. Podle dřívějších údajů ministerstva práce roční odvody průměrného zaměstnance na penzi v roce 2014 dosahovaly 76.116 korun. OSVČ v průměru za rok odvedla 32.184 korun.