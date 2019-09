Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD po skoro dvou letech práce navrhne podat trestní oznámení na bývalé ministry ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana. Počítá s tím návrh závěrečné zprávy komise. Její předseda Lukáš Černohorský z Pirátské strany řekl, že Sobotka s Urbanem byli spoluzodpovědní za nevýhodný prodej menšinového podílu státu v OKD v roce 2004, kdy ve vládě Stanislava Grosse řídili rezorty financí a průmyslu. Třetí trestní oznámení komise podá na neznámého pachatele kvůli snížení základního jmění OKD v druhé polovině devadesátých let. Stát tím přišel o většinový podíl v černouhelné společnosti. Sobotka s Urbanem dlouhodobě tvrdí, že vše bylo v souladu se zákonem.

Závěrečnou zprávu ze svého vyšetřování má komise předložit sněmovnímu plénu do 12. října. Pokud by se ale rozhodla podat trestní oznámení, samotný akt by byl na předsedovi komise a Sněmovna by o tom jen dostala informaci.