Komise jedná o návrhu reformy se solidární a zásluhovou penzí

Důchodová komise debatuje o návrhu, podle něhož by všichni senioři mohli dostávat solidární důchod ve výši 30 procent průměrné mzdy a k tomu zásluhovou část podle odpracovaných let a odvodů z výdělku s bonusem za děti. Vyplývá to z materiálu, který ČTK získala. Ministerstvo práce v něm tvrdí, že by penze v novém systému byly stejně vysoké jako nyní či vyšší. Zvedly by se ale i výdaje. V prvním roce o 26 miliard. Dvě pětiny sumy by připadly na doplacení nízkých penzí do minimální částky, zbytek na bonusy za děti. Přilepšili by si hlavně starodůchodci, lidé s malou penzí a ženy, riziko chudoby u seniorů by mělo klesnout.

Podle materiálu by solidární důchod odpovídal 30 procentům průměrné mzdy. Ministerstvo práce počítá v podkladech s částkou 10.500 korun. Tu by měli nově jistou všichni senioři po dosažení důchodového věku a potřebného počtu let pojištění. Zásluhová část by se pak stanovila z odvodů z příjmu. Za roky péče o dítě, kdy je rodič bez příjmu, by se bral fiktivní vyměřovací základ. U pečujících by se přidal bonus 500 korun za vychované dítě. Podle materiálu tak matka, která bude čtyři roky doma s potomkem, dostane vyšší penzi než žena bez dětí, která bude čtyři roky pracovat. Návrh zmiňuje i bonus pro lidi, kteří zůstanou v zaměstnání déle. Podle podkladů je "stěží udržitelné" i nynější nastavení důchodů pro živnostníky. Pětadvacetistránkový návrh nepopisuje zdroje peněz na změny důchodů.