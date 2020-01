Kolomý po havárii při testu bude chybět na Rallye Dakar

Automobilový jezdec Martin Kolomý havaroval při testu před nedělním startem Rallye Dakar a ve slavném závodu se nepředstaví. Martin Prokop, za jehož tým měl Kolomý startovat, uvedl, že tým nestihne opravit auto tak, aby prošlo včas technickými přejímkami. Kolomý, jenž dosud závodil v kategorii kamionů, otočil při nehodě svůj speciál ford několikrát přes střechu a stejně jako navigátor Jiří Stross zamířil na vyšetření do nemocnice. "Někdy bohužel stačí vteřina a je všechno jinak. S Jirkou Štrossem do Dakaru 2020 neodstartujeme, nedovolí nám to technický stav vozidla ani ten můj, zdravotní," uvedl Kolomý na facebooku. Podle Prokopa Kolomý doplatil na nedostatek zkušeností s jízdou v osobním automobilu. "Bylo to nepříjemné místo, které nakopávalo a bohužel je nakoplo moc. Místo toho, aby přidal plyn, tak hodně dlouho brzdil, což se u kamionu dělá," uvedl Prokop na facebooku. Podle původních plánů měl Kolomý při rallye krýt Prokopovi záda a být připraven mu v nouzi pomoct. Na to nyní nedojde. Šestačtyřicetiletý Kolomý se chystal na jedenáctou Rallye Dakar, doposud jel vždy s kamionem. Jeho maximem je páté místo z roku 2013.