Koalice se opět nedohodla na růstu minimální mzdy

ANO a ČSSD se ani tentokrát nedohodly na tom, o kolik od ledna poroste minimální mzda. Po jednání koalice to řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová. ČSSD navrhuje zvýšit nejnižší výdělek o 1200 korun na 13 200, ANO o tisíc. Minimální mzda v Česku je nyní 12.200 korun.

O navýšení minimální mzdy rozhodne svým nařízením vláda. Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší odborová centrála v zemi požadovala růst o 1500 korun. To zpočátku prosazovali i sociální demokraté. Před nedávnem ustoupili a jako kompromis navrhla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) přidání o 1200 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil o tisícikoruně. S tím by se spokojila i Asociace samostatných odborů jako menší centrála. Zaměstnavatelé by zvedli nejnižší výdělek o 800 korun.