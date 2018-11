Koalice se dohodla na zvýšení rodičovské od r. 2020 na 300.000 Kč

Rodičovský příspěvek v Česku by se mohl zvýšit od roku 2020, a to o 80.000 korun na celkem 300.000 korun. Dohodli se na tom zástupci vládních stran. Novinářům to po jednání koaliční rady řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO). Přidání by ročně mělo stát kolem devíti až deseti miliard korun.Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slíbila, že zvýší rodičovskou na 300.000 korun.

V Česku by mohla vzniknout nová důchodová komise, v níž by zasedali politici sněmovních stran, experti, akademici i zástupci seniorských a neziskových organizací. Projednávat by měli návrhy jednotlivých změn důchodového systému. Dohodly se na tom koaliční strany. "Komise by měla fungovat tím principem, že vždy navrhneme k nějakému tématu různé scénáře řešení a budeme o nich diskutovat," řekla Maláčová. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se komise měla nejdřív zaměřit na řešení nízkých důchodů žen a na možný dřívější odchod do penze u lidí v náročných profesích. Na těchto dvou tématech se už dřív koaliční strany shodly.