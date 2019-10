Koalice, odbory a podnikatelé se dohodli na novele zákoníku práce

Zástupci vládních stran, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí dohodli na podobě změn zákoníku práce. Podepsali dohodu, že do navržené novely kodexu už nebudou při jejím projednávání v Parlamentu zasahovat a umožní její hladší schvalování. ČTK o tom informovala tisková oddělení ministerstva práce a Svaz průmyslu a dopravy. "Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné," uvedlo ministerstvo. Podepsání dohody má zabránit případným průtahům a doplňování dalších změn ve Sněmovně. Podle prezidenta zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je to poprvé, co sociální partneři takovou "gentlemanskou dohodu" podepsali. Šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner už dřív řekl, že se sporné body z návrhu vypustily a zůstalo v něm jen to, na čem byla shoda.