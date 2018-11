Koalice jedná o životním minimu - ČSSD by přidala teď, ANO za rok

Vládní strany začaly jednat o tom, o kolik a kdy by se případně mohlo v Česku zvýšit životní a existenční minimum. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD se chystá tento týden předložit svůj návrh s přidáním asi o 11 procent, a to už od ledna. Ministerstvo financí pod správou hnutí ANO by částky případně zvedlo až od roku 2020. Před jednáním koaliční rady to novinářům řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO). Minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Existenční minimum je 2200 korun.

"Včera jsem četla v novinách, že se energie od ledna budou zdražovat o deset procent. Životní a existenční minimum, to znamená hranice, za kterou se v ČR bez nákladů na bydlení dá přežít, je nevalorizovaná posledních šest let," uvedla Maláčová. Podle ní dvě třetiny lidí, kteří jsou na životním minimu a dávkách závislí, nemohou pracovat a přivydělat si. Zmínila děti, postižené a seniory. Podle šéfa ČSSD, vicepremiéra Jana Hamáčka po navýšení důchodů v příštím roce řada důchodců s nižšími penzemi může o dávky přijít, budou na tom tak hůř než dosud. Podobné je to i s růstem minimální mzdy.