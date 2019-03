Koalice chce v příštím roce zvýšit důchody průměrně o 900 korun

Důchody by se měly od příštího roku zvýšit průměrně o 900 korun. Od ledna se zvýší také rodičovský příspěvek na 300.000 korun z nynějších 220.000 korun, bude to ale platit pouze pro nově narozené děti. Shodly se na tom vládní ANO a ČSSD. Celkový dopad obou opatření zvýší výdaje státního rozpočtu zhruba o 11 miliard korun, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Představitelé ANO a ČSSD se také dohodli na zavedení zálohovaného výživného. Opatření by mělo platit od roku 2021, o jeho detailní podobě ale ještě budou ministerstva jednat. Strany se dohodly, že celkové náklady na zavedení zálohovaného výživného na státní rozpočet nepřesáhnou 1,2 miliardy korun ročně.

Zvýšení důchodů o 900 korun prosazovala ČSSD, podporoval ho i premiér Andrej Babiš (ANO), naproti tomu Schillerová požadovala růst maximálně o 750 korun. Koalice tak v tomto směru vyšla vstříc ČSSD, naopak sociální demokraté neuspěli se svým požadavkem, aby se zvýšení rodičovského příspěvku dotklo i dětí narozených před koncem roku. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček výsledek označil za dobrý kompromis.