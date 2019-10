Kněz Tomáš Halík dostal německé státní vyznamenání

Německý prezident Frank Walter-Steinmeier udělil státní vyznamenání českému knězi a teologovi Tomáši Halíkovi. Kříž první třídy za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvími převezme Halík v pondělí. To bude přesně 41 let po tom, co byl vysvěcen na kněze v německém Erfurtu za působení v podzemní československé církvi. "Prezident Spolkové republiky Německo ocenil zejména mou aktivní účast v kulturním a náboženském disentu v době nesvobody, včetně spolupráce podzemní církve v naší zemi s církví v tehdejší NDR, mou účast na mnohaletém dialogu mezi českými a německými křesťany - tzv. Mariánskolázeňské rozhovory, který přispěl i k formulaci česko-německých prohlášení obou biskupských konferencí a obou států a účast v dialogu mezi věřícími a nevěřícími na mnoha přednáškách a konferencích v ČR i v Německu," uvedl k ocenění Halík. Sociolog, filozof, kněz a profesor Univerzity Karlovy Halík, který patří ve světě k uznávaným křesťanským intelektuálům, byl v minulosti vyznamenán taky v Polsku. Jako čtvrtý Čech dostal čestný doktorát z univerzity v Oxfordu.