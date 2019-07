Klokánky a podobná zařízení dostanou od MPSV dotaci 22 milionů

Ministerstvo práce i letos poskytne klokánkům a podobným domovům pro děti v tísni mimořádnou dotaci na dofinancování provozu. Zařízením pro okamžitou pomoc (ZDVOP) chce dodatečně rozdělit až 22 milionů korun. Návrh v úterý projednala vláda, o jeho schválení informovalo v tiskové zprávě tiskové oddělení ČSSD. Doplacení kabinet schválil i loni. Podle podkladů činilo 21,2 milionu korun. V Česku nyní funguje 57 dětských azylových domů včetně klokánků s 815 místy. Stát poskytuje zařízením na dítě příspěvek 22.800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Za den je to o 760 korun. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené, musí dům udržovat v provozu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybějí. Ministerstvo práce plánuje státní příspěvek v připravované novele o ochraně dětí zvýšit. Podle legislativního plánu by vláda měla dostat návrh změn zákona v září, platit by měl pak od pololetí příštího roku. Resort chce letos na dofinancování přesunout maximálně 22 milionů korun do mimořádných dotací právě z částky na státní příspěvky. Na ně má v rozpočtu 230 milionů korun, suma se ale pravděpodobně nevyčerpá.