Klíšťovou encefalitidou se meziročně nakazilo o čtvrtinu lidí víc

Klíšťovou encefalitidou se ke konci září nakazilo o čtvrtinu lidí víc než loni. Nahlášeno bylo 540 případů, více je také nemocných s boreliózou. Vyplývá to ze statistika Státního zdravotního ústavu. Podle vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara zřejmě bude letošní rok nejhorší za posledních deset let. Nejvíc nemocných je hlášeno z Jihočeského kraje, druhý je Jihomoravský kraj a třetí Vysočina. Kvůli teplému počasí jsou nyní klíšťata aktivní, a to zřejmě až do listopadu. Zatímco k přenosu boreliózy dochází po 24 hodinách, k nákaze virem encefalitidy stačí přisátí trvající dvě hodiny.

Česko každoročně mívá spolu s pobaltskými zeměmi jedny z nejvyšších počtů nakažených encefalitidou v Evropě. V letech 2010 a 2011 to byla čtvrtina všech případů v EU. Nakažená klíšťata jsou častá také na Slovensku, v Rakousku, ve Slovinsku, Německu, Polsku a ve Skandinávii.