Klíšťovou encefalitidou se letos nakazilo 690 lidí, nejvíc za posledních 7 let

Klíšťovou encefalitidou a boreliozou se letos nakazilo nejvíc lidí od roku 2011 - ukazují to data Státního zdravotního ústavu. Ten u encefalitidy eviduje 690 případů, u boreliózy asi 4 a půl tisíce. Obě nemoci můžou mít vážné následky. Proti klíšťové encefalitidě je přitom možné nechat se očkovat, zájem je ale nízký. Zatímco třeba v Rakousku je očkovaných 90 % lidí, u nás je to necelá čtvrtina. Ministerstvo zdravotnictví proto zvažuje, že vakcínu zařadí mezi ty hrazené pojišťovnami. Nárok by na ni ale měly jen vybrané věkové skupiny.