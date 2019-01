Klaus nevyloučil kandidaturu, přijít by ale podle něj měli mladší

Bývalý prezident Václav Klaus nevyloučil, že by se mohl opět ucházet o prezidentský úřad. Domnívá se ale, že to je úkol pro nové generace. Řekl to v televizi Prima. Klaus zkritizoval vládu premiéra Andreje Babiše (ANO), nevidí za jeho vládnutím koncepci. Za jeho úspěchem u voličů vidí dárky v podobě například obědů pro školáky zdarma, slabost opozice a některých dobrých rozhodnutí, jako například nepodpořit pakt o migraci. Otázky týkající se premiérovy rodiny či podnikání označil za nedůležité. Za největší bezpečností problém Klaus označil Ukrajinu, která je dle něj západem "ponoukána" k provokacím proti Rusku a jejímu prezidentu Vladimíru Putinovi.