Klaus mladší nevyhoví výzvě klubu ODS, aby jej opustil

Poslanec ODS Václav Klaus mladší nevyhoví výzvě poslaneckého klubu strany, aby klub opustil. Pokud bude vyloučen, obrátí se k voličům, řekl ČTK. Podle klubu Klaus svým jednáním dlouhodobě stranu poškozuje. Poslanec v úterý přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Poslanci považují výrok za nepřijatelný. Podle Klause je v ODS skupina zasloužilých funkcionářů, kteří už stranu kdysi dovedli ve volbách z 30 procent na šest. "Ti mě nenáviděli od prvního dne, co jsem tam vkročil, a teď se jim velice hodilo to možná příliš drakonické přirovnání ohledně ztráty suverenity českého Parlamentu," řekl ČTK.

Klaus příměr použil při projednávání nových pravidel ochrany soukromí, která navazují na unijní nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Za vyjádření sklidil sérii kritických poznámek z řad poslanců ČSSD, KDU-ČSL, Pirátů nebo Starostů a nezávislých, kteří vyzývali Klause k omluvě. Předseda ODS Petr Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil. Sám Klaus připustil, že jeho příměr byl možná drsný, označil ho ale za platný.