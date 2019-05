Kiska: Země V4 by měly podpořit Šefčoviče v kandidatuře do čela EK

Země visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, by měly podpořit místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče v úsilí obsadit jednu z vrcholných funkcí v Evropské unii. Novinářům to řekl slovenský prezident Andrej Kiska na zámku v Lánech při své poslední oficiální návštěvě Česka. Podporu Šefčovičovi vyjádřil i český prezident Miloš Zeman. Prezidenti spolu debatovali o výsledcích evropských voleb v obou zemích. Podle Kisky hlasování na Slovensku potvrdilo trend předchozích prezidentských, krajských i obecních voleb, který podle něj ukazuje, že lidé už si nepřejí pokračování vlády Směru. Oba prezidenti si také pochvalovali svou spolupráci v době, kdy byli v úřadu, a dobré osobní vztahy. "Důležité je, že jsme důvěřovali jeden druhému a nikdy nevystupovali proti sobě. Budeš mi chybět, Andreji," řekl Zeman. Kiska Zemanovi popřál hodně elánu do dalšího období. "Doba není jednoduchá a hlas prezidenta je velmi důležitý. Přeju mu, aby jeho hlas byl slyšet, aby ho mnozí poslouchali lépe. Své následovnici (Zuzaně Čaputové) určitě vzkážu, že ji tu bude čekat velmi příjemné a přátelské ovzduší," řekl slovenský prezident.

Zeman s Kiskou uzavřeli společný program neformální prohlídkou lánské obory, na kterou se vydali v golfovém vozíku. Společně navštívili mimo jiné pamětní kámen Tomáše Garrigua Masaryka vztyčený na počest prvního československého prezidenta v roce 1935, loveckou chatu nebo prezidentskou vyhlídku.

První a poslední oficiální zahraniční cesty českých a slovenských prezidentů tradičně míří do druhé země. Kiska je za poslední měsíc v Česku podruhé. Na konci dubna předal řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy převzal Zlatou medaili Karlovy univerzity, setkal se také se studenty. Zuzana Čaputová, která Kisku ve funkvi prezidenta vystřídá, by měla na první oficiální návštěvu Česka přijet 20. června, necelý týden po své inauguraci.