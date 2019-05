Kiska: Spoluzakladatel ČSR Štefánik vyčnívá v dějinách Slovenska

Spoluzakladatel Československa Milan Rastislav Štefánik výrazně vyčnívá ve slovenských dějinách, řekl slovenský prezident Andrej Kiska na sobotní vzpomínkové akci u příležitosti 100. výročí tragické smrti Štefánika (1880-1919). Slavný slovenský rodák Štefánik podle hlavy slovenského státu pomohl zakreslit Československo na poválečnou mapu světa. Českou republiku na pietním shromáždění u mohyly na vrchu Bradlo na západě Slovenska, kde jsou uloženy Štefánikovy ostatky, zastupoval ministr obrany Lubomír Metnar. Oficiální část vzpomínkové akce zahájil přelet formací vojenských letadel armád Česka, Francie, Itálie a Slovenska, tedy zemí, v nichž Štefánik působil. V závěru programu pak z vrtulníku vyskočili parašutisté s vlajkami zmíněných států, jakož i s podobiznou Štefánika. Český premiér Andrej Babiš (ANO) i český ministr zahraničí Tomáš Petříček‏ (ČSSD) na sociální síti ocenili, že se Štefánik zasloužil o vznik Československa. "Bez lidí jako on bychom vlastní stát prosadili jen těžko. Byl přesně ukázkou toho, že kde je vůle, odhodlání a píle, tam se také dostaví úspěch," sdělil Babiš. "I když my vzýváme T. G. Masaryka, bez Milana Rastislava Štefánika by to nešlo. Zemřel tak, jak žil: jako frajer a hrdina," uvedl Petříček.

Voják, politik, astronom a československý ministr války Štefánik 4. května 1919 při návratu do vlasti z Itálie zahynul u Bratislavy v troskách zříceného letadla spolu s dalšími třemi členy posádky.