Ke konci srpna zemřelo 47 lidí při nehodách zaviněných mladými řidiči

Ke konci srpna zemřelo letos na silnicích 47 lidí při dopravních nehodách, které zavinil mladý řidič. Těžce zraněných osob bylo 228. Na tiskové konferenci to řekl Tomáš Neřold, pověřený vedoucí oddělení Besip. Pomoci řešit situaci má kurz Ford Driving Skills for Life, který má atraktivní formou naučit začínající řidiče ve věku 18 až 24 let bezpečnému chování za volantem. Akce se uskuteční 15. a 16. září na letišti v Brně-Tuřanech. V Česku se bude konat poprvé. Během dvou dní se uskuteční v Brně čtyři kurzy, proškoleno by mělo být zhruba 400 mladých řidičů. Kampaň vznikla v roce 2003 v USA, před pěti lety se do ní zapojila i Evropa. Letos se koná ve 14 státech a 23 lokacích, proškoleno má být zhruba 8500 řidičů. Celý kurz je zdarma.

Mladí řidiči jsou podle Besipu rizikovou skupinou účastníků silničního provozu zejména proto, že mají nedostatek řidičských zkušeností, nedostatečné povědomí o možných následcích nehod, často podcení dopravní situaci nebo přecení své řidičské schopnosti.