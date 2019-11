Když se ČR bude dařit, mohl by se penzijní věk snížit, míní Babiš

Pokud se Česku bude dařit, mohl by se důchodový věk případně ze 65 let snížit. Seniorům to na jejich konferenci v Praze řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je v ČR "určitě potenciál" spíš pro pokles hranice než pro její navýšení. Důchodový věk se v ČR zvedá každý rok o několik měsíců. Na 65 letech se zastaví ve 30. letech, kdy začne do penze odcházet silná generace takzvaných Husákových dětí. Podle expertů není systém penzí beze změn udržitelný a pomohl by právě pozdější nástup na odpočinek. Vláda má každých pět let dostávat zprávu o stavu důchodového systému a vývoji doby dožití. Podle výsledků má věk případně upravit tak, aby byl člověk v penzi čtvrtinu života.

Dokument, který připravuje ministerstvo práce, dostal kabinet letos. Z materiálu vyplynulo, že pokud by měla podmínka čtvrtiny života v důchodu platit, měla by se hranice pro odchod do penze dál posouvat, život se totiž prodlužuje. Vláda nerozhodla. Další zprávu dostane v roce 2024, kdy by měla o postupu znovu hlasovat. Vláda pro rok 2021 už zřejmě nepočítá s výraznějším navyšováním důchodů, než nařizuje zákon.