Kdyby vláda padla, Zeman by pověřil sestavením nové opět Babiše

Kdyby poslanci nynější vládě Andreje Babiše (ANO) vyslovili nedůvěru, prezident Miloš Zeman opět pověří sestavením kabinetu Babiše. Zeman to řekl v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Babiš může podle Zemana po vyslovení nedůvěry vládnout měsíce v demisi, a za tu dobu se situace uklidní. Že by poslanci vyslovili vládě ANO a ČSSD nedůvěru, ale prezident neočekává. "Moje prognóza - že to skončí, že se to rozplyne," řekl Zeman. Reportáž s výroky Babišova syna označil prezident za hyenismus a lidi protestující proti Babišovi za hulákající dav.