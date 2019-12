KDU-ČSL napadne u Ústavního soudu navýšení rodičovské, je podle nich diskriminančí

Lidovci napadnou u Ústavního soudu zvýšení rodičovského příspěvku, jak ho v úterý schválila Poslanecká sněmovna. Podle předsedy strany Marka Výborného považují za diskriminační, že se netýká všech rodin s dětmi do čtyř let. Návrh připravují lidovečtí senátoři ve spolupráci s iniciativou TAKÉPEČUJEME. Výborný řekl, že KDU-ČSL návrh Ústavnímu soudu podá, až novelu zákona podepíše prezident Miloš Zeman a začne platit.

Rodičovská by se měla od ledna zvýšit o 80 tisíc korun na 300 tisíc rodičům dětí do čtyř let, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle KDU-ČSL na přidání nedosáhne zhruba 70 tisíc rodin s potomky do čtyř let, které už dosavadní příspěvek 220 tisíc korun vyčerpaly.

Podle údajů statistického úřadu se v Česku v posledních letech ročně rodí kolem 114.000 dětí. V zemi by tak mohlo dohromady žít zhruba 450.000 chlapců a děvčat do čtyř let. V lednu letošního roku úřad práce vyplatil 279.900 rodičovských příspěvků, loni v lednu jich bylo 280.000. Teď v říjnu úředníci poslali 287.100 rodičovských. Zatímco loni v září měsíční příspěvek do 6000 korun pobíralo podle údajů úřadu práce asi 70.600 matek či otců, letos v září téměř 83.500. Meziročně se jejich počet zvedl téměř o pětinu. Od srpna do září se zvýšil o víc než 2000.