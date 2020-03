KDU-ČSL chce garanci plné mzdy pro rodiče žáků zavřených škol

Stát by měl podle opoziční KDU-ČSL zajistit místo ošetřovného plnou mzdu rodičům žáků, kteří budou muset zůstat doma kvůli uzavření škol. Potřebné opatření by mohly Sněmovna i Senát schválit vládě už příští týden ve stavu legislativní nouze, uvedl předseda lidovců Marian Jurečka. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ale podobné plošné opatření vláda nezvažuje. "Není možné říci, že (rodiče) budou doma za 60 procent vyměřovacího základu v rámci ošetřovného," řekl Jurečka. Ošetřovné si podle něj lze vzít podle platných předpisů jen na devět dnů, navíc se souhlasem lékaře. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) následně uvedla, že v nynější situaci by potvrzení nevystavoval lékař, ale příslušná základní škola.