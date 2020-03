Každý sedmý nakažený COVID-19 je senior nad 65 let, kteří jsou podle odborníků nejčastějšími oběťmi nového typu koronaviru. Také v Česku jich je mezi 31 zemřelými v nemocnicích většina, často se nakazili v domovech důchodců. První případy nákazy byly v Česku potvrzeny 1. března, dnes počty nemocných překročily 3200, seniorů bylo k úternímu večeru 469. Nemocnice pro nemocné zřizují speciální lůžka, opatření zavedly i domovy pro seniory. Model počítal na konci března s 500 nemocnými seniory nad 65 let, reálně jich je 469. Na konci dubna jich pak při pokračování 15 procent mělo být zhruba 2300. Podle posledních dat ministerstva zdravotnictví je v nemocnicích 291 lidí s vážnějšími průběhy nemoci, 64 z nich potřebuje plicní ventilaci nebo přístrojové okysličování krve.

Koronavirem se nakazil senátor ODS Pavel Karpíšek. Je v domácí ošetřování, potvrdil televizi Prima místopředseda Senátu Růžička (za TOP 09 a STAN). Preventivní karanténu mají podle něj do 2. dubna všichni, kteří s Karpíškem přišli do kontaktu. Pokud by se prokázalo, že je někdo nakažený, následovala by další karanténní opatření. Plánované jednání horní komory v příštím týdnu ohroženo není.