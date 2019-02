Každý čtvrtý až pátý odhad nemovitosti neodpovídá prodejní ceně

Až o 10 procent se v posledním roce liší prodejní ceny nemovitostí a odhady jejich hodnoty stanovené bankou. Vychází to z dat společnosti Fincentrum reality. Kdo chce nákup domu nebo bytu financovat hypotékou, musí v takovém případě zaplatit víc peněz z vlastních zdrojů. Může to znamenat navýšení výdajů až o stovky tisíc korun. Taková situace v posledních šesti měsících nastává u každé čtvrté až páté nemovitosti. Nejčastěji nevycházejí odhady u novějších nemovitostí se stářím do 5 let nebo u novostaveb. Podle odborníků je hlavním důvodem rozdílných odhadů rychle rostoucí cena nemovitostí.