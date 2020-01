Karolíny Plíšková a Muchová postoupily do 2. kola Australian Open

Loňská semifinalistka Karolína Plíšková zvládla vstup do Australian Open. Světová dvojka postoupila do druhého kola přes Francouzku Kristinu Mladenovicovou po výhře 6:1 a 7:5. Ve druhém kole se utká s Němkou Laurou Siegemundovou. Postup do 2. kola vydřela také Karolína Muchová. Belgičanku Kirsten Flipkensovou porazila 6:3, 2:6, 7:6 po čtvrtém mečbolu. O postup do 2. kola grandslamu v Melbourne dnes bude usilovat ještě další česká tenistka Markéta Vondroušová.