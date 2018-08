Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do US Open. Osmá nasazená v prvním kole sice udělala osm dvojchyb a čtyřikrát přišla o servis, ale Zarinu Dijasovou z Kazachstánu porazila 6:4 a 7:6. Do druhého kola prošly i Lucie Šafářová, Barbora Strýcová a grandslamová debutantka Karolína Muchová. Se soutěží se první den z Češek rozloučila jen Marie Bouzková.