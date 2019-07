Karlovarský festival uvede v předpremiéře Spider-Mana

Filmový festival v Karlových Varech se dnešním dnem přehoupne do druhé poloviny. Od pátku uvedl dvě stovky projekcí a přivítal tisíce akreditovaných hostů a filmové tvůrce. Dnešní večer a noc ozdobí na festival trochu netradiční snímek, protože bude v předpremiéře uveden americký film Spider-Man: Daleko od domova režiséra Jona Wattse. Snímek je jedním z těch, jehož tvůrce do Česka přivedly filmové pobídky.

První dva díly špionážního dramatu z konce 80. let v Praze a Londýně, který pro HBO Europe natočil režisér Ivan Zachariáš, vidělo v předpremiéře publikum ve Velkém sále karlovarského hotelu Thermal. Televizní premiéra série nazvané Bez vědomí, je plánována na podzim. Úzce totiž souvisí se sametovou revolucí, od níž uplyne v listopadu 30 let. Houslistka Marie a její politicky angažovaný manžel Viktor se vydávají z Londýna do Prahy. Dvanáct let britského exilu nezmenšilo jejich touhu po svobodě v Československu, zprávy o pozvolném tání ledů proto rychle vyústí v jejich návrat do vlasti. Návštěva se brzy změní v drama. Marie skončí v nemocnici, a když se probere z bezvědomí, její manžel je pryč a nikdo neví, kam zmizel. Hlavní role hrají Táňa Pauhofová v Martin Myšička.