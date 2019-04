Karel Kryl by oslavil 75. narozeniny

Před 75 lety se narodil písničkář a básník Karel Kryl. Jeho písně dodnes málokoho nechávají lhostejným. Jedni ho berou jako legendu protestsongů své doby, pro jiné byl zase věčně nespokojeným kverulantem. Pro většinu publika ale písničkář a básník Karel Kryl zůstal hlavně věrným své kytaře, písním a slušným lidem. V roce 1969 emigroval do Německa, usadil se v bavorském Mnichově. Dvaadvacet let pak byl redaktorem Svobodné Evropy. Po svém návratu do rodné země v listopadu 1989 nejen zpíval, ale zároveň kritizoval to, co se mu nelíbilo - hlavně "český samet" i jeho představitele. Zemřel v březnu 1994 na infarkt. Pohřben je na břevnovském hřbitově v Praze. Velkého ocenění se mu dostalo až po smrti, kdy byl zapsán do Síně slávy ceny Grammy (1995), stal se držitelem Ceny Františka Kriegla (1995) a získal medaili Za zásluhy (1995).