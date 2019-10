Karel Gott bude mít hrob na pražských Malvazinkách

Místem posledního odpočinku zesnulého zpěváka Karla Gotta bude hřbitov na pražských Malvazinkách. Potvrdila to zpěvákova manželka Ivana s tím, že to bylo jeho přání. "Přál si odpočívat tam, kde prožil velkou část svého života, kde to měl rád a kde se cítil doma," uvedla Gottová. Konkrétní místo uložení oznámí později.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49.000 lidí.