Kapsch z ČR neodejde, nejspíš však bude propouštět

Společnost Kapsch po skončení smlouvy na provoz mýta z Česka neodejde. Chce se zaměřit na další projekty, například systém elektronických dálničních známek. Kvůli ztrátě mýta však firma nejspíš propustí část zaměstnanců. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel tuzemského Kapsche Karel Feix. Rakouská firma je provozovatelem mýtného systému v Česku od roku 2007, na konci letošního roku ji vystřídá konsorcium CzechToll/SkyToll. "Hlásíme se do různých tendrů a počítáme s tím, že bychom mohli v některých uspět," řekl Feix. Společnost bude mít zájem například o provoz připravovaného systému elektronických vinět, s jehož zavedením stát počítá od roku 2021. Zmínil také zvažovaný systém vysokorychlostního vážení vozidel nebo projekty tzv. smart cities, které zahrnují také inovativní řešení dopravy ve městech. Šéf Kapsche nevyloučil ani možnost zapojení firmy do fungování budoucího mýtného systému například v roli subdodavatele.