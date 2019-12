Kapr způsobil havárii i operaci

Na Českolipsku havarovala dvaašedesátiletá řidička, když jí skočil do klína kapr, kterého vezla na sedadle spolujezdce. Utrpěla středně těžké poranění. "Šokovaná žena ztratila kontrolu nad řízením a vyjela do protisměru, kde nejprve srazila dopravní značku a potom nabourala do betonového sloupu," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Zdravotníci ji transportovali vrtulníkem do nemocnice se zlomeninou kotníku a s pohmožděným hrudníkem.

Lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně museli na Štědrý den operovat muže, kterému se zapíchla kost v krku vedle hrtanového vchodu. Zákrok podstoupil v celkové anestezii, uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Podle ní ošetřila chirurgická pohotovost v Brně na Štědrý den přes 20 lidí, osm případů mělo spojitost s rybí kostí v krku.