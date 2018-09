Kapacity na likvidaci kůrovce budou Lesy ČR hledat i v zahraničí

Kapacity na likvidaci kůrovcové kalamity bude státní podnik Lesy České republiky (LČR) hledat i v zahraničí. Techniku a lidi bude kromě okolních zemí poptávat například v zemích, které kalamitou postižené nejsou, například v pobaltských státech. Novinářům to řekl nový generální ředitel LČR Josef Vojáček. Obchodní model LČR hodlá Vojáček doplnit o další nástroje, aby bylo zadávání prací pružnější. Lesy ČR podle Vojáčka již oslovují české zastupitelské úřady a inzerují v zahraničním tisku. Zdůraznil, že žádná řešení, která by vedla ke konci současného stavu v horizontu měsíců či jednotek let, neexistují. "Je to běh na dlouhou trať," řekl.