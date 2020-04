Kapacita testovaných dětí by se v Praze měla naplnit dnes

V Kateřinské zahradě v Praze v rámci studie kolektivní imunity, která má zjistit výskyt nemoci covid-19 v populaci, testují vedle dětí a mladistvých do 18 let nově také chronicky nemocné pacienty, které zve Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a osoby, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ). Potřebná kapacita dětí, tedy 267 testovaných, by měla být naplněna dnes, řekla ČTK mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková. Celkem bylo za tři dny vyšetřeno přes 12 tisíc z plánovaných 27 tisíc, doplnila tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.

"Český statistický úřad zve prostřednictvím SMS zpráv populační průřez. Jde o nízké stovky osob. IKEM zve chronicky nemocné pacienty, kteří mají kardiovaskulární choroby nebo trpí diabetem a podobně. Také se jedná o poměrně nízký počet testovaných osob," řekla Klusáková. Mluvčí doplnila, že by jich mělo být asi 200 denně a budou je v Kateřinské zahradě testovat až do úterý 28. dubna. Tyto osoby jsou zvané postupně prostřednictvím SMS zprávy, ve které je uveden den a časové rozmezí, kdy se mají dostavit. Samotné testování však funguje na bázi dobrovolnosti.