Kapacita studie kolektivní imunity je téměř naplněna, v Brně ještě chybí děti a v Olomouci dospělí do 39 let

Na většině odběrových míst na testování kolektivní imunity proti nemoci covid-19 přijímají už jen registrované dobrovolníky. Kapacita je téměř naplněná. Pro testování studie kolektivní imunity byly stanovené počty dobrovolníků v různých věkových skupinách. Zájemce hledají jen v Olomouci, a to ve věku 18 až 39 let, kteří můžou přijít bez omezení do pátku. V Praze byly naplněny požadované počty dobrovolníků ve všech věkových kategoriích už v neděli 26. dubna.

V úterý skončilo testování kolektivní imunity vůči koronaviru v Litoměřicích. Zdravotníci odebrali 3300 vzorků krve, odběrů provedli o deset procent víc jako rezervu. Litoměřice byly jako odběrové místo zvoleny, neboť mají z Ústeckého kraje nejvíc potvrzených případů nemoci covid-19. Při odběrech pomáhali studenti fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Testování má skončit v pátek. Výsledky budou známé na začátku května.