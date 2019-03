Kantar CZ: Volby by vyhrálo s velkým náskokem ANO

Sněmovní volby by podle aktuálního průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO, a to s 31 procenty hlasů. Do sněmovny by se dostalo sedm politických stran a uskupení. Na druhém místě by byli Piráti se sedmnácti a půl procenty, třetí zůstává ODS s dvanácti procenty. Hnutí SPD by volilo 9 a půl procenta lidí, ČSSD má 6 a půl procenta, komunisté by oslovili 6 procent voličů a Starostové a nezávislí 5 procent. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny jsou KDU-ČSL se čtyřmi a půl porcenty a TOP 09 se čtyřmi procenty. Průzkum udělala společnost Kantar na přelomu února a března a zúčastnilo se ho 890 respondentů.