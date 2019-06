Kantar CZ: Sněmovní volby by vyhrálo ANO

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Druzí by v květnu skončili Piráti s 17,5 procenta a třetí ODS s 12,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostalo sedm politických stran, KDU-ČSL a TOP 09 by nepřekročily pětiprocentní hranici, který je pro vstup do ní potřeba. Voličská základna hnutí ANO podle analytika Kantaru Pavla Ranocha dále stárne a v poklesu preferencí hnutí se projevuje i nedůvěra části lidí v premiéra Andreje Babiše jako lídra ANO. "Voliči, kteří odcházejí od hnutí ANO se rekrutují zejména ze střední generace - třicátníci, mladší čtyřicáítnící. Odcházejí zejména k ODS a k Pirátům," řekl. Jako důvod pro změnu názorů podle něj tito voliči nejčastěji uvádějí ztrátu důvěry k Babišovi. Průzkum se uskutečnil mezi 11. a 31. květnem, tedy před zasláním předběžných návrhů auditu Evropské komise k dotacím.