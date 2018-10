Kandidátem ODS na předsedu Senátu zůstává Kubera, zatím nejpočetnější klub STAN nesouhlasí

Občanští demokraté stále chtějí na post předsedy horní komory Parlamentu nominovat svého znovuzvoleného senátora Jaroslava Kuberu. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky by to platilo v případě, že by se stali nejsilnějším klubem v Senátu. ODS má zatím 16 členů, nejpočetnější je aktuálně frakce Starostů a nezávislých. Ti mají teď 18 členů a podle předsedy hnutí Petra Gazdíka s nominací Kubery do čela Senátu nesouhlasí. „Pan Kubera není jasnou protiváhou Hradu v jeho proruských postojích,“ řekl v televizi Prima. Jaroslava Kuberu by naopak rád viděl v čele Senátu prezident Miloš Zeman.

Počet členů jednotlivých klubů, a tedy i právo nominovat kandidáta na předsedu Senátu, se ještě může změnit. Někteří nově zvolení senátoři se zatím nerozhodli, zda se do nějakého klubu zařadí. Předseda a místopředsedové horní komory se budou volit v polovině listopadu.