Kancléřka Merkelová přijede na oslavy 100. výročí Československa

Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy, kde bude jednat s českým premiérem Andrejem Babišem. Uvedl to v Berlíně mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert. Informaci následně potvrdila mluvčí české vlády Petra Doležalová. Setkání se uskuteční při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. K výročí se Babiš setká v Praze také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Schůzka s Merkelovou je naplánovaná na páteční odpoledne do Kramářovy vily.

Připomenout výročí vzniku Československa přijedou v příštích dnech do Česka také další zahraniční státníci. Prahu o slavnostním víkendu navštíví slovenský prezident Andrej Kiska a americký ministr obrany James Mattis. Kiska spolu se Zemanem si v neděli ráno připomenou výročí na pražském Vítkově. Mattis se v neděli zúčastní v Praze slavnostní vojenské přehlídky v Evropské ulici.