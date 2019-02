Kampaň Národní týden manželství upozorňuje na "zabijáky" soužití

Na rizika, která vedou k rozpadu tradičních svazků, chce upozornit letošní Národní týden manželství. Třináctý ročník kampaně, která se koná ode dneška do 17. února, má motto "Zabijáci manželství a jak se jim bránit". "Dobré, fungující manželství je ohroženým druhem. Žijeme v agresivní době, dovolili jsme si agresivní název," zdůvodnil koordinátor Národního týdne manželství Petr Adame. Týdenní program nabízí 152 akcí v 60 místech republiky. Kampaň se pořádá ve 27 zemích. Podle pořadatelů mezi zabijáky manželství patří třeba stereotyp a nuda. Lidé si také zvykli rozbité věci neopravovat, vyhodit je a pořídit si nové. Stejně mnozí postupují i v soužití. Negativní dopad mají i očekávání. V Česku se rozpadá téměř polovina manželství. V posledních letech ale rozvodů ubylo a naopak roste zájem o svatby. Těch přibývá od roku 2013. Tehdy bylo sňatků vůbec nejméně od doby první světové války.

Podle moderátora Jana Rosáka, který je se svou ženou 42 let, je v soužití podstatný humor. "Nemůžeme dávat rozumy. U nás to byla klika, že to tak sedlo. Znali jsme se necelé tři měsíce a vzali jsme se, vzít jsme se ale nemuseli. Vydrželi jsme spolu díky humoru. Podstatný je stejný smysl pro humor - i stejný pohled na politiku, což je také důležité," řekl Rosák. Zmínil rovněž "umění kompromisu" i ve chvílích, kdy má člověk pocit, že je pravda na jeho straně.