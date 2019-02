Kaly z lagun v Ostravě se možná budou spalovat i v cizině

Kaly z ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě se možná budou spalovat i v cizině. Firma AVE CZ, odpadové hospodářství, která je likviduje, hledá další místo kromě Vřesové na Sokolovsku, kde by se upravené kaly daly spálit. Kapacita spalovny ve Vřesové by totiž nemusela stačit. Laguny byly desítky let jednou z největších ekologických zátěží v zemi. Odtěžování kalů po letech problémů skončilo loni v prosinci. Tehdy firma AVE CZ dokončila odtěžení více než 90.000 tun takzvaných nadbilančních kalů, na něž se přišlo až během sanace; už dříve bylo vytěženo 200.000 tun. V Ostravě zůstává okolo 70.000 tun upravených kalů, které už nepáchnou ani jinak nezatěžují okolí. Z lagun zbývá odtěžit takzvanou hlinku, zeminu kontaminovanou ropnými látkami. Sanace dosud stála zhruba 169 milionů korun.