Kabinet uspíšil harmonogram otevírání obchodů do 25. května

Vláda na základě epidemiologického vývoje nemoci covid-19 uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Už od nejbližšího pondělí by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června. Novinářům to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Od příštího pondělí 27. dubna stát umožní provoz obchodů do 2500 metrů čtverečních, které mají samostatný vchod a nejsou v obchodním centru. Začnou znovu fungovat autoškoly a posilovny či fitness centra bez zázemí. Na 11. května počítá nový vládní plán s otevřením restaurací se zahrádkou či výdejním okénkem a kadeřnictví, muzeí, galerií či výstavních síní. V poslední fázi 25. května by mohly v běžném provozu fungovat nejen restaurace, ale také ubytovací zařízení, počítá se i s uvolněním kulturních či společenských akcí. Od nejbližšího pondělí se mohou také konat bohoslužby do 15 lidí, otevřou knihovny, zoologické a botanické zahrady. Datum 11. května se vztahuje také na prodejny v nákupních centrech, pokud bude pozitivní epidemiologická situace a splněny specifické hygienické podmínky, a provozovny nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra, plán počítá i s otevřením venkovních prostor zámků, hradů a skanzenů a venkovními tréninkovými aktivitami profesionálních sportovců.

Od 25. května budou podle nového plánu v provozu vnitřní prostory restaurací, hotely, kempy, dosud nepovolené taxislužby či divadla. Kabinet chce ještě specifikovat, kolik lidí by se mohlo účastnit kulturních, společenských a sportovních akcí. Uvolněn má být také provoz vnitřních prostor botanických a zoologických zahrad. Termín se týká i svateb. Havlíček zmínil, že v tomto případě byla především kvůli svatebčany žádanému termínu 6. června řada požadavků, aby neplatilo původní omezení do 8. června. Činnosti, na které nový harmonogram nepamatuje, budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.